Общество

Свыше 70% псковских компаний устанавливают оклад по итогам собеседования — опрос

Каждый пятый работодатель в Пскове указывает в вакансии зарплату по договоренности, чтобы скрыть разницу в доходах от старых сотрудников. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.

71% компаний устанавливают оклад по итогам собеседования. Каждая четвертая компания изучает зарплатные ожидания кандидатов, чтобы предложить конкурентоспособное вознаграждение. 20% скрывают зарплаты от конкурентов и собственных сотрудников: реальность рынка труда — старые работники могут получать меньше новых. Каждый пятый работодатель не публикует информацию о зарплатах в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда. 18% надеются, что зарплатные ожидания соискателей могут оказаться ниже и их удастся нанять на выгодных условиях. 10% честно говорят, что доходы в компании не соответствуют среднерыночному уровню. 10% рассчитывают привлечь больше соискателей. А 5% используют формулировку «По договорённости», когда не уверены в том, сколько стоит выполнение той или иной работы.

Соискатели в Пскове скрывают свои зарплатные ожидания, в первую очередь, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объём и условия работы (42%). 10% боятся отпугнуть потенциального работодателя своими финансовыми аппетитами. 9% надеются, что компания предложит больше денег, чем они ожидают. 6% предпочитают беседовать о зарплате очно, столько же хотят иметь возможность выбирать из вакансий с разным графиком. Ещё 6% отсылают резюме с ожиданиями «по договоренности» на вакансии, где не указано зарплатное предложение. А 3% не понимают, как определить свою стоимость на рынке труда.