Общество

ТОСы Пушкиногорского района победили в региональном конкурсе

Пять территориальных местных самоуправлений (ТОС-ов) Пушкиногорского района с шестью проектами победили в региональном конкурсе. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Оксаны Филипповой / «ВКонтакте»

Одержали победу активисты движения ТОС из села Велье, деревень Исса, Васильевское и Рубилово. Два проекта подготовлены Марией Демидовой. Один из них в настоящее время реализуется на территории Велья — «Доступный пляж». В рамках проекта рабочие расчищают берег озера Чёрное от кустарников, насыпают гравий, песок, устанавливают скамейки и мостики. Помощь оказывают сами жители, которые включились в благоустройство территории.

ТОС «Дружба» из деревни Рубилово завершает ремонт водонапорной башни с заменой глубинного насоса. Это стало возможным благодаря усилиям активного ТОСовца Галины Васильевой. Она привлекла около 300 тысяч рублей из областного бюджета для водоснабжения населенного пункта.

«Реализация проектов ТОС продолжается! Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают сделать свои населенные пункты благоустроеннее и удобнее для жизни!» — заключила глава Пушкиногорского района.