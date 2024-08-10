Общество

Требования к компаниям и условиям работы выросли у псковичей — опрос

Лишь 3% опрошенных работодателей из Пскова не заметили роста требований у кандидатов. А вот 97% признали, что рост запросов есть, причем 50% из них заявили, что ряд требований имеют уже массовый характер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«В ходе опроса работодателей выяснилась масса интересного, что изменилось в поведении и настроении соискателей. Например, 72% работодателей уверены, что в основе роста требований кандидатов к вакансиям или потенциальной компании-работодателю лежит осведомленность кандидата о дефиците кадров. На втором месте стоит повышенная самооценка кандидата (30%), а на третьем – осведомленность о низкой конкуренции за рабочие места (19%)», - отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

По мнению работодателей, повышенные требования предъявляют соискатели из таких сфер как «Информационные технологии» (80%), «Топ-менеджмент» (69%) и «Маркетинг» (61%). Наименее требовательными оказались кандидаты из профобластей «Массовый, линейный персонал» (26%), «Производственный персонал» (24%) и «Рабочий персонал» (23%).

Среди самых распространенных требований к работодателю – зарплата выше указанной в вакансии (это отметили 90% респондентов). Затем следует требование к локации офиса/места работы (54%) и нестандартный (неполный) рабочий день (30%). Еще 21% соискателей хотят отдельный кабинет в офисе. Кроме того, 47% соискателей хотят, чтобы работодатели приняли их на работу без оформления трудового договора.

Еще треть соискателей (30%) стали запрашивать больше различных бонусов (скидки от компании, ДМС, страхование, подарки детям). Интересно, что в 18% случаев соискатели интересуются на собеседованиях знаком зодиака будущего руководителя, полом, возрастом и другими неделовым качествами. Реже всего от кандидата можно услышать требования к наличию детского сада (4%).

Примечательно, что лояльность к необычным требованиям соискателей работодатели чаще проявляют к кандидатам из сфер «Топ-менеджмента» (51% всегда готовы рассмотреть требования), «Информационные технологии» (46%) и «Финансы» (23%). Категорически не готовы рассматривать необычные требования кандидатов и уступать соискателям из профобластей «Массовый, линейный персонал» (49% ответили отрицательно), «Рабочий персонал» (45%) и «Юристы» (42%).

На вопрос о том, по какой причине руководители готовы удовлетворить повышенные требования кандидата к вакансии/компании-руководителю, большинство отметили исключительную ценность кандидата (73% опрошенных). Также напомнили о ситуации дефицита кадров (58%) и подчеркнули значимость бренда работодателя (20%). Главными причинами, по которым работодатели не готовы рассматривать необычные требования соискателей, являются финансовые расходы (50%), правовые риски (50%) и запрет руководства (43%).