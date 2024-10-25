Общество

Великолучан призвали запастись жизненно важными лекарствами

В связи с необходимостью завершения процесса реорганизации муниципального предприятия «Фармация» и прохождением установленных законом процедур, связанных с процессом реорганизации, в МП «Фармация» уведомили граждан о вынужденном временном прекращении отпуска лекарственных препаратов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Прекратят выдавать лекарства, в том числе, по льготным рецептам, по рецептам индивидуального изготовления и лекарственных препаратов, выписываемых на специальных рецептурных бланках.

«МП "Фармация" приносит извинения за временные трудности и обращается к гражданам с убедительной просьбой заранее выписать и получить необходимые лекарственные препараты, иметь запас жизненно важных лекарств. О дате временной приостановки работы учреждения и возобновлении работы учреждения в прежнем режиме граждане будут проинформированы дополнительно», - говорится в сообщении от предприятия.

Процесс реорганизации проводится с целью обеспечения реализации федерального закона №485-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении изменений в федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и федерального закона «О защите конкуренции», напомнили в администрации.