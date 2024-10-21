Культура

В древлехранилище Псковского музея поступила новая литература

В древлехранилище Псковского музея-заповедника поступили книги из обменного фонда Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), всего порядка 250 предметов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Среди них множество каталогов средневековой рукописей и литературных памятников, исторических научных работ, редких справочников.

Однако самые ценные экземпляры из посылки – это прижизненные издания произведений Льва Толстого, иллюстрированные альбомы «Памятники древняго русского зодчества» от Императорской академии художеств и другие книги XIX – начала XX века.

«Псковский музей выражает искреннюю благодарность Российской национальной библиотеке за такой важный дар. Вся полученная литература станет отличным подспорьем в научной деятельности музейных сотрудников», - добавили в музее.