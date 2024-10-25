Общество

Новым зампредседателя комиссии по депутатской этике гордумы стал Алексей Форш

Новым заместителем председателя комиссии по регламенту и депутатской этике Псковской городской Думы стал депутат по единому избирательному округу Алексей Форш, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 27-й сессии городской Думы 25 октября.

Ранее зампредседателя комиссии был депутат по округу №3 Иван Мешков, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата гордумы и избранием его главой Гдовского района он был исключен из состава комиссии.

Дополнительных предложений не поступило, иных кандидатов не наметилось. 19 депутатов проголосовали «за», один воздержался.