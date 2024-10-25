Общество

Ивана Мешкова исключили из состава бюджетного комитета Псковской гордумы

Бывшего депутата Псковской городской Думы, главу Гдовского района Ивана Мешкова исключили из состава бюджетного и земельного комитетов гордумы и комиссии по регламенту и депутатской этике, передает корресспондент Псковской Ленты Новостей с 27-й сессии городской Думы 25 октября.

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата гордумы и избранием его главой Гдовского района. Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов.

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Кроме того, депутата по округу №5 Анну Дмитриеву решено включить в состав комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму, а в состав комиссии по регламенту и депутатской этике - депутата по единому избирательному округу Алексея Форша.

Были поданы письменные заявления заранее. Дополнений не поступало. 20 депутатов проголосовали «за» единогласно.