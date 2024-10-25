Общество

Алексей Форш: Буду стараться исполнять возложенные на меня обязанности

Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш на очередной сессии 25 октября был избран заместителем председателя комиссии по регламенту и депутатской этике на место избранного главой Гдовского района Ивана Мешкова. Свое назначения и итоги сессии он прокомментировал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Коллеги оказали мне большую честь и внесли мою кандидатуру на голосование (повторюсь, в виду того, что Иван Мешков выбыл) на согласование в комиссию по депутатской этике и согласовали меня как заместителя председателя. Огромное спасибо, буду стараться на этой должности исполнять все возложенные на меня обязанности», - сказал Алексей Форш.

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От отметил, что также на сегодняшней очередной сессии депутаты рассмотрели внесение изменений в бюджет города Пскова и изменения в части устава. Помимо этого, был принят ряд кадровых перестановок в комитетах в связи с избранием Ивана Мешкова главой Гдовского района и вхождением в состав депутатов гордумы Анны Дмитриевой.