Газовики просят жителей псковского микрорайона Паневик закрыть краны на фасадах домов

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» проводят работы по замене шкафных регуляторных пунктов в микрорайоне Паневик. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании, работы стартовали 24 октября и продолжаются по настоящее время.
После завершения этих работ специалисты приступят к восстановлению газоснабжения оставшихся домовладений в микрорайоне Паневик.
«Газпром газораспределение Псков» напоминает, что до завершения проверки герметичности газопровода строго запрещено самостоятельно вводить в работу газовое оборудование, так как это может привести к падению давления.
Собственникам домовладений следует дождаться завершения испытаний и включать газовое оборудование только после получения соответствующего разрешения специалистов «Газпром газораспределение Псков».
Напомним, в Пскове на улице Пожиговской, 1 3 октября случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден распределительный газовый узел.