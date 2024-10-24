ЖКХ

Газовики просят жителей псковского микрорайона Паневик закрыть краны на фасадах домов

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» проводят работы по замене шкафных регуляторных пунктов в микрорайоне Паневик. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании, работы стартовали 24 октября и продолжаются по настоящее время.

После завершения этих работ специалисты приступят к восстановлению газоснабжения оставшихся домовладений в микрорайоне Паневик.

«Важно отметить, что пуск газа может быть выполнен только после проведения испытаний на герметичность наружного газопровода. Для этого собственникам домовладений необходимо закрыть краны на фасадах своих домов», - подчеркнули в компании.

«Газпром газораспределение Псков» напоминает, что до завершения проверки герметичности газопровода строго запрещено самостоятельно вводить в работу газовое оборудование, так как это может привести к падению давления.

Собственникам домовладений следует дождаться завершения испытаний и включать газовое оборудование только после получения соответствующего разрешения специалистов «Газпром газораспределение Псков».

Напомним, в Пскове на улице Пожиговской, 1 3 октября случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден распределительный газовый узел.