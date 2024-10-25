Общество

Сюжет о родословной бывшего псковского вице-губернатора Серавина вышел на «Первом канале»

Сюжет о родословной бывшего псковского вице-губернатора Александра Серавина вышел на «Первом канале» в рамках программы «Доброе утро» 25 октября.

Видео: Первый канал

В сюжете рассказывают в целом про то, как люди составляют свои родословные, находят информацию о своих предках в архивах. Начинать поиски своей родословной предлагают в региональных архивах. Нужны имена ближайшего прадедушки, прабабушки, где они жили, а также приблизительная дата рождения или смерти.

Дальше в архиве просматривают материалы переписи населения. Может помочь портал «Архивы России», где можно искать дела по фамилии и населенному пункту.

Напомним, в мае бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин был назначен советником спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского.