Мужчин и женщин в возрасте до 40 лет приглашают на работу в полицию Псковского района

Отдел МВД России по Псковскому району приглашает на работу мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет с любым образованием от общего среднего (11 классов). Должности предлагаются в зависимости от возраста, образования и состояния здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе.
Работодатель предоставляет:
- форменную одежду, служебный транспорт;
- полный социальный пакет;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+ дни к месту проведения отпуска);
- бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
- оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;
- бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);
- оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;
- бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);
- предоставление путевок в санатории;
- возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;
- предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги;
- возможность получения льготного ипотечного кредитования;
- стабильная и своевременная заработная плата;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.
Заработная плата по должностям на первом году службы составляет:
- полицейский отделения патрульно-постовой службы - от 28 000 рублей;
- участковый уполномоченный полиции – от 40 000 рублей;
- полицейский (водитель) дежурной части – от 28 000 рублей;
- ведущий юрисконсульт – от 18 000 рублей.
Справки по телефону: 676 908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району), адрес: Псковский район, деревня Уграда, дом №19).