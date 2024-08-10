Общество

Кошки из Германии не прошли ветеринарный контроль на границе РФ в Псковской области

Двух кошек, перевозимых в сопровождении физического лица из Германии в Москву, не пропустили через границу в пункте пропуска Шумилкино в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе документарной проверки специалистом ведомства установлено, что в ветеринарных паспортах животных отсутствовали отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед их отправкой.

Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Животные возвращены на сопредельную территорию.