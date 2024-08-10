Общество

Имена детей в Пскове чаще утверждают матери – опрос

Имена детей в Пскове чаще утверждают матери, чем отцы. К такому выводу пришли исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогом опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения города Пскова.

По итогом опроса выяснилось, что псковичи любят больше имена своих детей, чем собственные. Имена детей, независимо от того, кто их придумал, нравятся 94% родителей. 58% родителей ответили, что сами выбирали имя для своего ребенка, причем женщины чаще утверждают, что именно за ними было решающее слово в выборе (64% против 52% отцов). 32% предоставили эту возможность своей второй половине.

Подавляющему большинству родителей (94%) нравится имя своего ребенка, и все же чуть чаще довольны те, кто сам и выбирал имя. К решению ребенка сменить имя 45% родителей отнесутся отрицательно. Каждый четвертый родитель утверждает, что займет нейтральную позицию. 9% воспримут этот шаг благосклонно. Стоит отметить, что более толерантны матери — они значительно чаще отцов говорят, что в подобной непростой ситуации останутся спокойны или поддержат решение ребенка.

Всего 88% псковичей довольны своим именем, причем женщины и мужчины практически в равной степени. 7% недовольны, но менять имя не собираются. Только 1 человек из 100 сменил или планирует сменить свое имя.