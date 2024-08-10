Общество

Актив «Единой России» проверяет готовность школ к новому учебному году

Актив «Единой России» проверяет готовность школ к новому учебному году. Это ежегодная акция, которую проводит «Единая Россия» в рамках реализации партпроекта «Новая школа» и Народной программы партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В понедельник, 12 августа, в Великих Луках стартовала ежегодная приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Это традиционная процедура, во время которой комиссия, состоящая из специалистов управления образования, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора, а также представителей общественности и родительского сообщества, оценивает готовность школ и детских садов к старту образовательного процесса. В состав приемочной комиссии вошли представители актива городского отделения Партии «Единая Россия».

«Партийцы участвуют в акции «Родительская приемка» не впервые, ведь это ежегодная акция, которую проводит «Единая Россия» в рамках реализации партпроекта «Новая школа» и Народной программы партии. К проверке школ, детских садов, учреждений дополнительного образования привлекаются родители учащихся, специалисты профильных ведомств и министерств. Главная задача – проверить противопожарную и антитеррористическую безопасность в школах, соблюдение требований СанПиН и наличие условий для качественного образовательного процесса учащихся»,- отметил секретарь городского отделения партии, депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов.

12 августа комиссия посетила среднюю школу №2, детские сады №8, №22, №16, №23 и №25. Члены комиссии и общественники побывали в инженерно-экономическом лицее, в средних школах №17 и №5, а также в лицее №11. В числе партийцев, принявших участие в «родительской приемке» в первый день акции, были секретарь городского отделения партии Константин Максимов, исполнительный секретарь Наталья Багрецова, секретари первичных отделений Татьяна Ефимова, Светлана Шпакова, члены депутатской фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе Ирина Соловьева и Андрей Корнев.

К ходе работы члены комиссии осмотрели учебные кабинеты, рекреации, столовые, территорию, прилегающую к образовательным учреждениям, отметив высокую степень готовности школ и детских садов, в которых побывали.

В течение недели представители регионального отделения «Единой России» в лице членов политсовета, депутатской фракции в Псковском областном Собрании депутатов, а также секретарей первичных отделений партии посетят остальные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования региона.