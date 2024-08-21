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Легкий пар: что едят и пьют в банях

Псковская Лента Новостей совместно с баней «Гельдт» продолжает рубрику «Легкий пар». В ней мы раскрываем нюансы банных традиций. Даже те, кто никогда не был в общественной бане, знают, что в перерывах между паром и ледяной купелью заядлые банщики устраивают перерывы — зачастую, с перекусами. Сегодня мы и остановимся на вопросе о том, что поесть и попить в бане. В частности, найдем истину в слухах о бутербродах с селедкой и выясним, чем закусить между заходами в парную и подкрепиться после всех процедур.

Но для начала, можно ли есть ДО бани?

Эксперты советуют воздержаться от тяжелой пищи, ну или, по крайней мере, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два часа до посещения бани. Так, при первых заходах в парную организм будет тратить всю энергию и силы на терморегуляцию и обменные процессы, а не на переваривание тяжелого обеда.

Во время банных процедур организм теряет много жидкости и солей, а значит пить нужно часто и понемногу. В бане можно выпить чай, как горячий, так и теплый, морс, квас и даже пенное. Без вреда можно позволить себе одну-две кружки.

После второго-третьего заходов в парную пробуждается аппетит. Не следует идти на поводу и с голоду налегать на все блюда разом. Можно немного приглушить аппетит орешками, креветками, другими снеками и бутербродами.

Ходят настоящие легенды о том, что в банях подают какие-то невероятно вкусные бутерброды с селедкой. Да, действительно, традиции в банях такие: какие бы напитки не употребили, главная закуска в бане – неизменный бутерброд на ржаном хлебе с кусочком жирной слабосоленой селёдочки с кольцом маринованного лука поверх.

После окончания всех банных процедур нет ничего лучше, чем оказаться за столом в компании друзей. Тут можно уже позвонить себе утолить аппетит по-настоящему. Опять же, эксперты советуют обратить внимание на легкие бульоны и супы, овощные нарезки и закуски.

Кроме легендарного бутерброда, чем еще порадует бар «Гельдта»?

В меню:

Бутерброд с колбасой,

Скумбрия фирменного посола,

Картофельные крокеты с килькой

Фирменные беляши.

А также разного рода закуски, приготовленные во фритюре – луковые кольца, креветки, куриные крылышки, сырные палочки, гренки – и все это подается с фирменными соусами

Оливье – куда же без традиционного салата на все времена

Пельмени и вареники, которыми с момента открытия славится ресторан «Гельдт».

Иные банные эксперты убеждены, что есть соленое в бане не только можно, но и нужно! Поскольку это опять-таки улучшает потоотделение. Разумеется, если запивать еду. А запивать есть чем.

Выбор напитков немалый. Чай в бане – главный помощник в настрое на очищение и расслабление. В «Гельдте» готовят полезные и вкусные чаи на любой вкус. К примеру: классический Иван-чай, горный сбор с липой, ромашкой и гвоздикой, ассам, яркую смесь каркаде с земляникой и традиционный зеленый чай.

Помимо чая, есть в меню и минеральная вода, и квас. А еще богатый выбор напитков с более высоким градусом.

Следует помнить, что баня – все же не трапезная, и здесь еда играет второстепенную роль. А главное, это пар и мастерство. Подробнее о пар-мастерах поговорим в следующий раз.

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Пока август не закончился, напомним, что летом в бане «Гельдт» среда — женский день, четверг-пятница — мужские дни.