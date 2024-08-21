Общество

Семья из Бежаницкого района выращивает тыкву «Романтика» весом 140 кг

В Бежаницком районе семья Катковых выращивает тыкву-гиганта весом 140 килограммов.

Фото: ГТРК «Псков»

Жители Бежаницкого района, фермеры Катковы снова выращивают тыкву-гиганта. В этом году овощ получил имя «Романтика». В настоящее время его вес составляет около 140 килограммов. Измерить тыкву удалось при помощи специального онлайн-калькулятора и мягкой сантиметровой ленты. Такого результата семье Катковых удалось достичь чуть меньше, чем за месяц, пишет ГТРК «Псков».

Фермеры выращивают тыкву органическим способом, без использования минеральных удобрений. В почву они добавляют сено, перегной, золу, рыбную и костную муку. В прошлом году им удалось вырастить тыкву весом 526 килограммов.

Помимо тыкв, Катковы также выращивают гигантские арбузы и лук.