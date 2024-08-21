Общество

Более 140 человек обеспечивали безопасность на Дне города в Великих Луках

Более 140 сотрудников полиции, а также представителей народных дружин и частных охранных предприятий обеспечили безопасность во время праздничных мероприятий, посвящённых 858-й годовщине со дня образования города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Первоначально места проведения мероприятий были обследованы розыскными собаками, а крупные площадки, где ожидалось большое скопление горожан, оборудованы специальными ограждениями. Гости и жители города могли попасть на площадки только после досмотровых мероприятий с помощью арочных и ручных металлодетекторов.

Сотрудники полиции не только обеспечивали безопасность, но и проводили превентивную работу, вручая горожанам памятки по дистанционному мошенничеству.

За время проведения праздника не было допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений.

«Благодаря профессиональной работе сотрудников полиции горожане и гости города смогли спокойно наслаждаться праздником в безопасной и спокойной обстановке. В общей сумме мероприятия посетили более 15 тысяч человек», - отметили в полиции.

Напомним, 24 августа Великие Луки отметили 858-летие.