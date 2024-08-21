Общество

Волонтеры профсоюзов подарили праздник детям из Островского района

Второй благотворительный выезд в рамках профсоюзной благотворительной акции «Подари ребенку праздник» состоялся 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Псковский областной совет профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов

Волонтеры Молодежного Совета Псковского облсовпрофа, профактивисты и председатель Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и обслуживания Татьяна Победова посетили Центр социального обслуживания Островского района.

Гости привезли детям подарки, собранные в рамках акции, и провели небольшую развлекательную программу. Дети получили канцелярские товары, сладости, мягкий инвентарь и море положительных эмоций, рассказали в облсовпрофе.

Администрация, сотрудники и воспитанники центра социального обслуживания вручили благодарственное письмо Молодежному Совету СОП Псковский облсовпроф за оказанную помощь и проведение праздника.

«Наш Молодежный Совет проводит благотворительную акцию "Подари ребенку праздник" уже в течение нескольких лет. Эта прекрасная традиция приносит радость и создает положительные воспоминания для детей. Выражаю благодарность областным организациям профсоюзов и руководителям учреждений Псковского облсовпрофа за оказание поддержки в данной акции», — отметил председатель Псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.