Общество

Ресурсный центр добровольчества в Пскове продолжает принимать гуманитарную помощь

Неравнодушные граждане отправляют гуманитарную помощь для жителей Курска, Белгорода и для военнослужащих в зоне СВО из разных уголков Псковской области. На днях в центр прибыли посылки для пострадавших курян, которые собрали жители Новоржевского и Дедовического районов. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в Ресурсном центре добровольчества города Пскова.

Бизнес и предприниматели также принимают активное участие в сборе помощи. Псковский завод «Автоэлектроарматура» передал 90 маскировочных сетей для бойцов, которые находятся на передовой. Эти сети сплетены из специальной ткани, которая помогает защититься от тепловизора. Завод «АВАР» не в первый раз отправляет нашим военным партии сетей и покрывал. Изделия отлично зарекомендовали себя, и на передовой их очень ждут.

Все желающие могут принять участие в сборе помощи. Принести необходимое можно в Ресурсный центр добровольчества, который находится в Пскове по адресу: улица Конная, дом 2

Напомним, что Центр добровольчества работает ежедневно, без выходных.