Общество

Губернатор похвалил власти Усвятского округа за слаженную командную работу по реализации нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 4 сентября, на рабочей встрече с главой Усвятского района Дмитрием Петровым и председателем районного Собрания депутатов Виктором Бонадыченко отметил слаженную работу муниципальной команды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В качестве примера эффективной работы Михаил Ведерников назвал лидерство Усвятского округа в рейтинге по реализации нацпроектов во втором квартале этого года.

«Вы у нас все время в тройке лидеров. Это говорит о слаженной, профессиональной командной работе, о том, что вы с региональными и федеральными средствами умеете работать», — заключил Михаил Ведерников и добавил, что за последние пять лет в муниципалитет привлечено порядка 1,1 млрд рублей.

Дмитрий Петров в свою очередь поблагодарил руководство региона за помощь в решении вопросов округа и представил основные показатели социально-экономического развития, рассказал о реализации региональных проектов и государственных программ. Особое внимание глава района обратил на то, что серьезное федеральное финансирование позволило отремонтировать наиболее сложные участки автомобильной трассы Великие Луки — Усвяты, а также платной автодороги Ольша — Велиж — Усвяты — Невель. Кроме того, благодаря дополнительному финансированию муниципалитет привел в нормативное состояние и три сельских автодороги, которые остро нуждались в ремонте. Дмитрий Петров заверил, что округ успешно справится с большим объемом субсидий на дорожную деятельность и попросил учесть просьбу при распределении финансирования. «У нас есть перспективный, поэтапный план развития и обновления дорожной сети. И мы постепенно идем по этому плану», — добавил глава района. «Будем вам помогать», — ответил губернатор.

Серьезное внимание Михаила Ведерникова было приковано к модернизации объектов ЖКХ, подготовке к отопительному сезону. «В этом году мы практически полностью закрыли вопрос ветхих тепловых сетей, которые подают тепло в дома. В этом году произведен ремонт двух участков теплотрасс, заканчивается ремонт одного из участков водопровода. Мы также отремонтировали одну котельную и установили новый котел», — рассказал глава муниципалитета.

Останавливаясь на сфере здравоохранения, Дмитрий Петров сообщил, что в прошлом году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в округе возведено 4 ФАПа. Например, в деревне Шершни открылось новое здание ФАПа, который обслуживает 10 ближайших населенных пунктов. Он также сообщил, что прием ведет молодой специалист — участник программы «Земский фельдшер». Дмитрий Петров подчеркнул, что организована продажа лекарственных препаратов, это очень ценят жители удаленных населенных пунктов.

На примере деревни Шершни глава района рассказал об активном участии местного населения в работе по развитию общественных пространств. Здесь появилась новая детская площадка, отремонтирована часть помещений сельского дома культуры.

«Глаза местных жителей начинают гореть, когда они понимают, насколько ТОС эффективный и деятельный механизм развития территории», — добавил Дмитрий Петров и рассказал губернатору о других успешно реализованных проектах. В этом году впервые вместе с традиционным региональным конкурсом ТОС был разыгран и муниципальный.

При поддержке президентского национального проекта «Культура» в деревне Церковище проведен капитальный ремонт филиала Усвятского районного центра культуры, отремонтирован районный Дом культуры в Усвятах и приобретен автоклуб.

Среди наиболее актуальных для округа вопросов, на которые обратил внимание губернатора Дмитрий Петров, стал капитальный ремонт Усвятской школы. В этом году образовательное учреждение включено в федеральную заявку проекта «Модернизация школьных систем образования», которая находится на рассмотрении в Минпросвещении.

Речь зашла и о необходимости обеспечить стабильную сотовую связь в населенных пунктах вдоль трассы Ольша — Усвяты — Невель. Участники встречи обсудили возможные пути расширения зоны охвата. Например, сейчас сразу несколько населенных пунктов стали участниками голосования на портале Госуслуги по установке вышек сотовой связи.

Председатель районного собрания депутатов Виктор Бонадыченко обратился с просьбой назначения региональной выплаты студентам-целевикам для подготовки специалистов для органов местного самоуправления: «Наш округ один из первых пошел по пути заключения целевых договоров для привлечения молодых специалистов в органы местного самоуправления. Сейчас один такой договор уже заключен. Мы будем ежемесячно выплачивать стипендию около 3 тысяч рублей. Возможно ли предусмотреть еще и региональную поддержку?».

Михаил Ведерников обратил внимание, что уже сформирована и проходит согласование программа, предполагающая комплекс мер поддержки муниципальных служащих. «Планируется, что следующего года будет установлена региональная стипендия около 7,5 тысячи рублей. Будет часть региональная, часть местная. В целом получится неплохая поддержка студентов», — подчеркнул губернатор.

В рамках рабочей встречи с руководством исполнительной и законодательной ветвей власти муниципалитета глава региона Михаил Ведерников вручил грамоту о присвоении Усвятскому округу почетного звания «Край партизанской славы». Почетное звание муниципалитету присвоено за мужество, стойкость, массовый героизм и вклад в партизанское движение. «Спасибо за патриотическую работу, которую вы ведете, за внимательное и трепетное отношение к нашей истории», — заметил Михаил Ведерников.