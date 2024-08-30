Общество

В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров

Версия удалённого проекта порядка ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек была опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой, рассказали в Роскомнадзоре.

«Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подготовка проекта документа не завершена.

Ранее Роскомнадзор удалил проект порядка регистрации каналов в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, сообщалось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общественное обсуждение проекта приказа планировалось до 2 октября, документ должен был вступить в силу с 1 ноября, пишет РИА Новости.

Согласно ранее опубликованному проекту Роскомнадзора, авторы должны были бы предоставлять в ведомство наименование и указатель персональной страницы в соцсети, информацию об авторе страницы: для граждан РФ - фамилия, имя, отчество (при наличии).

Российские юрлица должны были бы сообщать полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер.

Также авторы каналов должны были бы предоставлять информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и вёлся указанный аккаунт.