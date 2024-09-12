Общество

Людям с тревожными расстройствами не стоит злоупотреблять кофе, заявила невролог

Людям с тревожными расстройствами, повышенным давлением и проблемами с пищеварением не стоит злоупотреблять кофе, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«При ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им человек может стать раздражительным или тревожным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появляться чувство беспокойства», - сказал Владимир Мартынов.

Кроме того, врач посоветовал людям, у которых есть проблемы с желудком или гастрит, обратить внимание на количество потребляемого кофе, поскольку он может вызвать расстройство пищеварения.

«У людей с гипертонией кофеин может еще больше увеличивать давление, хотя это кратковременно. Если пить кофе после обеда или перед сном, может нарушиться сон, появиться бессонница», - отметил Владимир Мартынов.

Невролог также рассказал про эффект «толерантности», который заключается в том, что организм привыкает к большому количеству кофе. Человеку нужно будет пить все больше кофе, чтобы достигать такого же эффекта бодрости и концентрации внимания, пишет РИА Новости.

Это может перерасти в зависимость, у человека будет болеть голова, он будет быстро уставать, если не выпьет кофе, резюмировал он.