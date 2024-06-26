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Диетолог назвала продукты, способствующие хорошему сну

Диетологи рекомендуют ужинать за три часа до сна. Но чтобы хорошо выспаться, важно еще и то, что именно ест человек на ночь, подчеркнула врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Практически все молочные продукты: йогурт, молоко, особенно сыр, содержат аминокислоту – триптофан и кальций, которые считаются снотворными микроэлементами. Поэтому если съесть стаканчик йогурта непосредственно перед сном, вы не переедите, а получите небольшую дозу успокоительного. Триптофаном богато мясо индейки, и бутерброд с ней или индейка на ужин тоже будет способствовать хорошему сну. Бананы, сушеные финики или сухофрукты, а также небольшое количество орехов тоже помогают заснуть», – считает Людмила Денисенко.

Кроме этого, снотворным эффектом обладают чаи и растительные масла, пишет радио Sputnik.

«Всевозможные чаи, особенно ромашковый, с вербеной или другими травами, действуют успокаивающе. Их очень хорошо принимать на ночь и даже незадолго перед сном. Благотворно действуют растительные масла. Даже один запах того же кунжутного масла вызывает расслабление и способствует хорошему засыпанию», – рассказала Людмила Денисенко.

Но есть продукты и напитки, которые только мешают уснуть, добавила врач.

«Это все жирное, жареное, копченое – все, что долго переваривается, вызывает чувство перенасыщения. Это кофе и шоколад, острая пища, содержащая капсаицин – вещество, которое вызывает приток крови к желудку и действует возбуждающе. Но главный противник сна – алкоголь. Его избыточный прием, хотя и вызывает первоначально сонливость, потом мешает глубокому сну», – предупредила Людмила Денисенко.