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Общество

В Сбере рассказали о новом способе мошенничества через рассылки

16.09.2024 11:07|ПсковКомментариев: 0

В последние несколько недель были зафиксированы фишинговые рассылки от имени гостиниц и отелей, где просят поставить оценку оказанному сервису. Об этом в ходе программы «Вести. Дежурная часть» рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что в случае перехода по такой ссылке мошенники получают практически всю информацию, хранящуюся на телефоне человека.

При этом среди популярных способов мошенничества Кузнецов выделил схему, которая позволяет оформить кредит микрофинансовых организациях (МФО). По его словам, мошенники получают доступ к учетной записи жертвы на портале «Госуслуги», получают там нужные сведения и справку о заработной плате, а далее оформляют заем в МФО.

«Нужно бережно относиться к персональным и финансовым данным, в том числе размещенных в социальных сетях», — сказал он.

Зампред правления Сбера отметил, что большое число россиян размещают фотографию паспорта, а некоторые даже отправляют мошенникам фото банковской карточки.

«Этого делать ни при каких обстоятельствах нельзя. И я рекомендую на самом деле всем внимательно посмотреть на свои личные странички и почистить их от тех персональных данных, которые там, к сожалению, незаметно остаются для пользователя», — сказал Кузнецов.

В ходе программы топ-менеджер банка посоветовал гражданам повышать цифровую и финансовую грамотность, пишет «Газета.ру».

Напомним, Сбер создал открытую библиотеку знаний по кибербезопасности «Кибрарий». Там есть короткие обучающие ролики и статьи про самые новые и популярные сценарии, которые используют мошенники.

Источник: Псковская Лента Новостей
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