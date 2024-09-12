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Общество

В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды

15.09.2024 15:40|ПсковКомментариев: 0

Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступает изменение в соответствующее постановление правительства.

Изображение от freepik

Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды. До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности.

Представитель рассказал Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с первого апреля, а также заранее оптимизировала все поставки. «В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки», — уточнил он.

Ozon предупредил продавцов, у которых еще остались на складе непромаркированные товары, произведенные или ввезенные до 1 апреля 2024 года, что их нужно распродать до 14 сентября. Как объяснили агентству в пресс-службе маркетплейса, если после 14 сентября товары без маркировки останутся на складе, продавцам нужно будет вывезти их.

«Ozon считывает коды маркировки в одежде в случае размещения товаров на складе маркетплейса с первого апреля 2024-го. Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе, а значит, такой товар не будет доступен для покупки. Наличие корректной маркировки обязательно при приеме на склад маркетплейса», — сказали в организации.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой: продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров, пишет РИА Новости.

«Мы возвращаем товары, если есть проблемы со считыванием маркировки "Честный знак". Если код распечатан без искажений и есть в системе "Честный знак" — товар просканируют и отсортируют на складе. Если при считывании маркировки возникают сложности — например, КИЗ не считывается с первого раза, код data matrix наклеен на стык и в других случаях, которые усложняют идентификацию КИЗ, — продукция вернется в пункт выдачи, указанный в личном кабинете продавца», — сказали в пресс-службе.

Теги: #одежда
Источник: Псковская Лента Новостей
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