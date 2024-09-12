Общество

Лесной житель был замечен на Ольгинской набережной в Пскове

Во дворе на Ольгинской набережной, 9 в Пскове 16 сентября был замечен лесной зверек. Его фотографии появились в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Елена Подлиняева / «Жесть по-псковски»

Больше всего зверь похож на лесного хорька, но в комментариях под фотографиями мнения рознятся от куницы до выдры.

В преддверии осени псковичи стали все чаще замечать лесных гостей.

«Вчера из леса приехали, а у нас такое чудо в колесе сидит», - пишет под постом о хорьке подписчица группы.