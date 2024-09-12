Общество

Олег Майоров поздравил Городокский район со 100-летием образования

Глава Невельского округа принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Городокского района и Дню народного единства в городе Городок Витебской области. Об этом сообщил он в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

«Вместе с председателем Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктором Зуевым от лица невельчан поздравили наших соседей с праздничными датами и возложили цветы к мемориалу воинам, павшим за освобождение Городокского района», - рассказал Олег Майоров.

Добрососедские отношения издавна связывают два района. «У нас общая история, общие победы, общие ценности и общее желание сделать свой край счастливым и процветающим. Пожелали этому трудолюбивому народу мира, добра и благополучия!» - добавил глава Невельского округа.