Общество

Мужчины чаще женщин позволяют себе перерывы и отдых на работе - опрос

Всего лишь каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе: при этом женщины чаще заставляют себя трудиться волевым усилием, тогда как мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и отвлечься, показало исследование SuperJob.

Опрос проводился с 23 августа по 12 сентября среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки — 1600 респондентов.

«Лишь трое из десяти россиян заявили, что никогда не ленятся на работе. 27 процентов утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина», — показал опрос.

Так, например, 33 процента опрошенных женщин и только 22 процента мужчин рассказали, что усилием воли берут себя в руки и не позволяют себе прекращать работать, пишет РИА Новости. При этом 25 процентов представителей мужской аудитории и 17 процентов женщин признались, что позволяют себе немного отдохнуть, чтобы восстановить силы или делают перерыв.

Среди всех опрошенных семь процентов отметили, что в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. Четыре процента предпочитают переключиться на другие задачи. Три процента мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще три процента разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также три процента предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.

Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами.