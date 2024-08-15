Великолукский ансамбль «Традиция» победил на всероссийском конкурсе «Хранимые веками»

Великолукский вокальный ансамбль «Традиция» под руководством Елены Савченко победил во всероссийском фестивале «Хранимые веками», сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы от Псковской области, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского
Великолучанки взяли главный приз в номинации «Лучшая песня о малой Родине», исполнив песню «Золотые три лука». Слова к песне написала Наталья Шитова, а музыку — заслуженный работник культуры РФ Альбинас Циплияускас.
Напомним, что ранее великолучанки приняли участие в выставке «Россия начинается здесь».