Культура

Великолукский ансамбль «Традиция» победил на всероссийском конкурсе «Хранимые веками»

Великолукский вокальный ансамбль «Традиция» под руководством Елены Савченко победил во всероссийском фестивале «Хранимые веками», сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы от Псковской области, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

Великолучанки взяли главный приз в номинации «Лучшая песня о малой Родине», исполнив песню «Золотые три лука». Слова к песне написала Наталья Шитова, а музыку — заслуженный работник культуры РФ Альбинас Циплияускас.

Напомним, что ранее великолучанки приняли участие в выставке «Россия начинается здесь».