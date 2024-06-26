В России и мире

Россиянам назвали возможные альтернативы Telegram

Эксперт НТИ Игорь Бедеров считает, что в России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; это сервисы с высокой степенью приватности, которые возможно использовать не только для личного общения, но и рабочих переписок - компании могут размещать их на собственных серверах.

«У россиян очень много альтернатив Telegram. Здесь мы можем говорить о таких изначально защищенных мессенджерах, как Element, Jabber и Briar, которые также можно разместить на собственных серверных мощностях и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически стопроцентную конфиденциальность, кроме случаев изъятия самих серверов», - сказал Игорь Бедеров.

Также среди российских платформ с высокой степенью защиты эксперт выделил мессенджер eXpress - он используется в корпоративной среде. «Кроме того, есть порядка шести неофициальных клиентов Telegram, в том числе с открытым исходным кодом, который также можно использовать для развертывания работы мессенджера на собственных мощностях», - добавил Бедеров.

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин при этом отметил, что сервисов, которые на 100% защищают от утечек, сейчас не существует. Злоумышленник может получить доступ к перепискам, взломав аккаунт, например, через фишинговую ссылку или перехват отправленных кодов-подтверждений для входа. Либо в само устройство может быть встроена шпионская программа, которая перехватывает переписки в мессенджерах, пишет РИА Новости.

«Кроме того, пользователи часто нарушают правила цифровой гигиены - используют служебные аккаунты в личных целях, хранят учетные данные и пароли от аккаунтов на рабочем месте или в компьютерах, доступ к которым имеет широкий круг лиц. Также доступ к личной переписке могут получить правоохранительные органы по решению суда», - добавил Тимофей Воронин.