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Роспотребнадзор выявил товары с низкой доступностью в магазинах

Кефир, капуста, свекла стали лидерами антирейтинга Роспотребнадзора по доступности в ассортименте магазинов. Роспотребнадзор оценил, насколько населению доступны отечественные продукты питания. Работу провели в рамках исполнения национального проекта «Демография», сказано в документах службы.

В мониторинге участвовало 43,3 тыс. торговых точек. Выяснилось, что в среднем по регионам люди легко могут купить товары в магазинах, общая оценка доступности розницы составила почти 80%. В большинстве регионов максимально доступны макаронные изделия, сыр, рыбные консервы, йогурт, колбаса вареная, молоко, мясные консервы. Тогда как лидерами антирейтинга Роспотребнадзора стали кефир, капуста, свекла, у этих продуктов низкий уровень доступности, пишут «Известия».

В 2022 году служба делала аналогичные замеры, тогда максимально доступными были такие же наименования, а вот более редкими на полке помимо капусты и свеклы служба также нашла индейку и квашенную капусту.

