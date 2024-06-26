В России и мире

В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, сообщил глава региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил он.

Инцидент произошел в школе №68.

На месте нападения работают правоохранительные органы, глава города, а также уполномоченный по правам ребенка. Проводятся следственные действия, губернатор взял ситуацию на личный контроль.

Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Он поручил правоохранительным органам, минобразования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Кроме того, проверки проведут во всех образовательных организациях.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова уточнила, что при нападении пострадали четыре человека.

По информации регионального минздрава, это трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик — и один взрослый преподаватель. Их госпитализировали в стабильном состоянии.

СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. По информации ведомства, нападавшему 13 лет.

В прокуратуре заявили, что проведут проверку. Там уточнили, что инцидент произошел в коррекционной школе, пишет РИА Новости.