Общество

Врач назвал пульсацию под ногтем признаком болезни сердца

Пульсация при надавливании на ноготь может говорить о таком заболевании, как аортальная регургитация, при которой створки сердечного клапана не смыкаются полностью. Об этом 9 сентября сообщила газета Daily Mail со ссылкой на американского врача скорой помощи Джо Уиттингтона.

По его словам, подобное ощущение пульсации и покраснение ногтевого ложа является плохим знаком и может говорить о том, что из-за аортальной регургитации сердцу нужно работать с повышенной интенсивностью.

Как объяснило издание, в случае недостаточного закрытия аортальных клапанов происходит возвращение крови обратно в сердце (регургитация), и со временем это может навредить органу из-за необходимости совершать дополнительную работу. Заболевание может вызывать ряд проблем различной степени тяжести — от одышки и усталости до сердечной недостаточности и летального исхода.