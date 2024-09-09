Спорт

Чемпионка России о поддержании хорошей формы: «Вкусняхи» должны быть

Чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина поделилась своими секретами поддержания хорошей физической формы. По ее словам, помимо регулярных тренировок, важную роль играет питание. Об этом спортсменка рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди».

«Все-таки надо стараться, чтобы девяносто процентов твоего базового питания было достаточно правильным. То есть это большое количество белка, это сложные углеводы, это овощи, фрукты. Понятно, что "вкусняхи" должны быть, по-другому тоже быть не может, но, соответственно, все в меру», - рассказала Анна Мусина.

Она отметила, что следит за своим весом и при необходимости сразу же принимает меры.

«Я не жду, что я наберу два, три, пять и так далее кг. Нет, это в эту же минуту принимается. Я начинаю принимать меры, когда набираю полтора – два кг, когда вижу какие-то отечные моменты. Тогда я понимаю, что лучше уже принять меры», - пояснила Анна Мусина.

По ее словам, исключение составляют послепраздничные дни, когда она не считает калории. Однако спортсменка иногда заставляет это делать своих клиентов, чтобы они понимали, откуда берутся калории и как набирается вес.

«Зачастую человек думает, что ест он как птичка, а на самом деле там все и четыре, и пять тысяч калорий набирается», - заметила Анна Мусина.