Общество

Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области с 17 сентября

Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области с 17 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Фото: МЧС России по Псковской области

«С 17 сентября местами, с 19 сентября в большинстве районов по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс по региональной шкале», - говорится в сообщении.

Напомним, в случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.