ЖКХ

СОБЫТИЕ: Газ пришёл в псковскую деревню Филатова Гора

Первый дом из тринадцати планируемых газифицировали в деревне Филатова Гора Псковского района. Помимо владельца участка, на торжественном событии присутствовали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, советник генерального директора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и глава Псковского района Наталья Федорова. Подробнее о газификации в деревне Филатова Гора - в репортаже ПЛН-ТВ.