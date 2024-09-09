Спорт

Забег с препятствиями организуют для студентов на великолукской лыжной базе

Забег с препятствиями VL Race в честь дня студенческого спорта пройдет в Великих Луках. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, соревнования состоятся 20 сентября на лыжной базе «Подкова» в деревне Переслегино Великолукского района.

Фото: VL Race / «ВКонтакте»

Забег с препятствиями организуют в честь дня студенческого спорта, который отмечается 20 сентября ежегодно, начиная с 2015 года. Участвовать могут учащиеся любых учебных заведений. В соревнованиях смогут принять участие команды из студентов в составе 5 человек. Например, 4 девочки и 1 мальчик или 4 мальчика и 1 девочка. Выносливость и стремление к победе пригодятся каждому, а важное условие состава команды - наличие не менее одного участника противоположного пола.

Зарегистрироваться к участию могут команды вузов и ссузов. По вопросам регистрации обращаться к Максиму Барканову по электронной почте: barckanov.max@yandex.ru или по номеру телефона: 89062229854.

Цель забега: пропаганда здорового образа жизни, физического совершенствования, туристских и военных прикладных видов спорта, а также сплочение студентов. Организацию и проведение мероприятия осуществляют спортивная организация VL ЗОЖ, спортивно-патриотический клуб «Я горжусь», студенческий спортивный клуб «Академия спорта». Забег проходит при поддержке торговой марки «Красное знамя».