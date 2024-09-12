Общество

Стратегией «ленивого родителя» поделилась с псковичами чемпионка России

Чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина считает, что самостоятельность у детей нужно развивать с раннего возраста. Она рассказала о своей стратегии «ленивого родителя» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди».

«Как ты себя поставишь в начале первого класса, так и будет. Мне очень нравится стратегия "ленивого родителя", который вроде как подсматривает, что ребенок делает, но не вмешивается. Если ребенок не собрала учебники в нужном количестве, получай за это, да, в школе. Это ты виноват, что ты не собрал, в следующий раз соберешь. Выполнил домашку грязно, но зато сделал это сам. Я стараюсь вот так воспитывать», - рассказала Анна Мусина.

Она отметила, что такой подход позволяет детям учиться на своих ошибках и становиться более ответственными.

«В детском саду это еще рано делать, они еще маленькие. Поэтому мы их в общем-то, начиная со школы, к этому и приучаем. То есть никаких посиделок с домашней работой, добраться куда-то, что-то сделать, собраться - они делают это все сами», - добавила Анна Мусина.

По мнению гостьи студии, такой подход к воспитанию помогает детям стать более самостоятельными и уверенными в себе.