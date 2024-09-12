Общество

Полиция проводит проверку в отношении орудующего в Пскове «миллиардера»

Полиция зарегистрировала материал проверки по факту публикации об орудующем в Пскове «миллиардере». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото: Александр Николаев / «Жесть по-псковски»

«Мы зарегистрировали материал проверки по факту публикации», - сказали в полиции.

Напомним, «родственник министра» был замечен в местах общественного питания в Пскове. В сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» псковичи рассказали, что мужчина уже долгое время третирует работников кафе и ресторанов.

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Как Псковской Ленте Новостей рассказала родственница мужчины, он может представлять опасность для общества: «Люди видели его с ножом, он ходит по кафе, не хочет платить, говорит, что он сын министра, друг Путина, у него бизнес в Нью-Йорке и прочее. В общем, несёт бред, налицо явное помутнение рассудка».

Родственники пытаются направить псковича на принудительную госпитализацию в психиатрическую клинику.

«Человеку явно требуется помощь. Он врёт на улице незнакомым людям, выманивает у них деньги, при этом не работает и скитается по улицам, спит на скамейках, люди не понимают, что он болен и это опасно, так как человек не в себе. На него уже пишут люди заявления в органы, что он мошенник, а он не осознаёт, что творит», - пояснили родственники.

Псковичей и гостей города призвали с осторожностью относиться к мужчине, «не вестись на его уловки» и сразу вызывать полицию.