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Общество

Полиция проводит проверку в отношении орудующего в Пскове «миллиардера»

16.09.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

Полиция зарегистрировала материал проверки по факту публикации об орудующем в Пскове «миллиардере». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. 

Фото: Александр Николаев / «Жесть по-псковски»

«Мы зарегистрировали материал проверки по факту публикации», - сказали в полиции. 

Напомним, «родственник министра» был замечен в местах общественного питания в Пскове. В сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» псковичи рассказали, что мужчина уже долгое время третирует работников кафе и ресторанов.

Как Псковской Ленте Новостей рассказала родственница мужчины, он может представлять опасность для общества: «Люди видели его с ножом, он ходит по кафе, не хочет платить, говорит, что он сын министра, друг Путина, у него бизнес в Нью-Йорке и прочее. В общем, несёт бред, налицо явное помутнение рассудка».

Родственники пытаются направить псковича на принудительную госпитализацию в психиатрическую клинику. 

«Человеку явно требуется помощь. Он врёт на улице незнакомым людям, выманивает у них деньги, при этом не работает и скитается по улицам, спит на скамейках, люди не понимают, что он болен и это опасно, так как человек не в себе. На него уже пишут люди заявления в органы, что он мошенник, а он не осознаёт, что творит», - пояснили родственники. 

Псковичей и гостей города призвали с осторожностью относиться к мужчине, «не вестись на его уловки» и сразу вызывать полицию. 

Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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