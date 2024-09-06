Общество

Невельчанин оплатил налоги более чем на 2 млн рублей после ареста земельного участка

39-летний невельчанин длительное время игнорировал оплату налогов и задолжал государству около 2 млн 300 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, оплачивать долги в добровольном порядке он не собирался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении должника провели комплекс принудительных мер: наложили взыскание на заработную плату и иные доходы, установили запрет на регистрационные действия в отношении имущества, а также должник ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Однако самой эффективной мерой к оперативному погашению задолженности оказался арест земельного участка.

Не желая расставаться с имуществом, должник погасил задолженность в полном объеме.

Судебные приставы Псковской области напомнили, что даже полное погашение задолженности не освобождает гражданина от ответственности за невыполнение всех законных требований сотрудников исполнительного ведомства. Игнорирование может привести не только к административной ответственности, но и к наказанию в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации.