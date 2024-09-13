Экономика

Уровень софинансирования Псковской области из федерального бюджета сохранится на уровне 99%

Уровень софинансирования из федерального бюджета для Псковской области по нацпроектам и программе комплексного развития сельских территорий сохранится на уровне 99% на 2025–2026 годы, по остальным федеральным программам и проектам – на три года, до 2027. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

«Мы проделали очень большую работу с коллегами из Минфина, Совета Федерации, объясняя, насколько важно для нашего региона сохранить софинансирование на этом уровне», - сказал губернатор.

Льгота была временной, и к 2026-му году софинансирование из федерального бюджета должно было составить 93%, а из бюджета области – 7%.

Цифра кажется небольшой, но когда речь идет о миллиардах рублей, такое софинансирование вырастает на сотни миллионов, заметил глава региона.

«Благодарю председателя правительства РФ Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова, коллег из Совета Федерации (этот вопрос в том числе мы обсуждали и в рамках парламентского часа). Спасибо что услышали и поддержали нас! Это исключительно важное решение для нашей области», - отметил Михаил Ведерников.