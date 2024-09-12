Общество

Одна большая семья: в «Любятово» устроили праздник для детей и родителей

Корпоративы могут быть разными - в ресторане, на природе, тимбилдинг. А есть и такие, которые проводятся прямо на производстве, причём с участием не только сотрудников, но и членов их семей. По такому пути идёт псковская фабрика, выпускающая продукцию под брендом «Любятово». 7 сентября компания устроила традиционный День семьи — самый настоящий праздник, в ходе которого работники получили возможность познакомить домочадцев со спецификой своей деятельности, угостить собственноручно произведённой продукцией и приятно провести время за различными совместными активностями и развлечениями.

Субботним солнечным днём 7 сентября на территории предприятия на улице Новгородской в Пскове собрались сотрудники со своими родственниками, которые пришли узнать, чем же занимаются на работе их мужья и жёны, мамы и папы.

В этот день все желающие смогли заглянуть за «кулисы» производства, но только после специальной подготовки и «преображения». Юных и взрослых гостей переодели в шапочки и стерильные халаты, попросили снять украшения и провели по главным производственным площадкам. Посетители воочию увидели, как производятся те самые готовые завтраки, которые они привыкли видеть на столах по утрам: хлопья и подушечки с различными начинками, шарики, колечки и другие вкусности, изготавливаемые на фабрике руками их родных и близких.

После ознакомления с производством, вдоволь насмотревшись и надышавшись заманчивыми ароматами, гости поспешили в фуршетную зону, где смогли попробовать всё увиденное, а также еду и напитки от группы компаний «Черноголовка», куда входит псковская фабрика «Любятово». Какой же праздник без пышного стола? Угощения были на любой вкус и цвет — помимо хрустящих и тающих во рту знаменитых подушечек и других завтраков от компании, детей и их родителей ждали мороженое, сладкая вата, попкорн, ланч-боксы, овощные и фруктовые наборы.

Но главной изюминкой стала не уникальная экскурсия и даже не аппетитный фуршет, а различные активности, подготовленные для взрослых и детей разных возрастов. На территории фабрики работали локации, где занятие по душе могли найти юные гости от 3 до 16 лет, а также их родители. Большой популярностью пользовались креативная фотозона на входе, оформленная в осеннем стиле, а также мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия, игры, выступления артистов, зона виртуальной реальности, аквагрим.

Желающие проверить свою меткость отправлялись в тир стрелять из пневмопистолетов и метать дротики, любители творчества изготавливали именные браслеты и другие украшения. Юные и взрослые спортсмены демонстрировали свои умения в командных стартах. Тем временем, мастера логики и мышления соревновались в гигантской «Дженге».

Специально для малышей подготовили интерактивный познавательный спектакль «Весёлая ферма» и мастер-класс «Космос в баночке». В ходе научного шоу дети учились проводить веселые и практические эксперименты, на шоу мыльных пузырей с ростовыми куклами «Фьёками» «охотились» за хрупкими парящими шариками и резвились в мыльной пене, на тик-ток вечеринке отжигали по полной. Также все желающие могли собрать пазлы в компании весёлого аниматора и узнать, что такое хип-хоп — на празднике выступили артисты псковского коллектива «Хоть отбавляй», прославившегося на всю Россию.

На другой площадке прошёл мастер-класс от эковолонтёров, которые рассказали собравшимся о необходимости сортировки мусора и наглядно показывали, как можно дать отходам вторую жизнь. Самые юные участники мероприятия составляли цветочные и другие фигуры из крышечек от детского пюре, а ребята постарше создали самую настоящую картину с логотипом «Любятово» в виде сердца. Также на экологической локации можно было смастерить авоську.

Завершился насыщенный на события день общим танцем и запуском красочных бумажных самолётиков.

«День семьи проводится на фабрике «Любятово» практически каждый год, чтобы сплотить коллектив, чтобы дети сотрудников понимали, где работают их родители, чтобы наши работники могли провести время с семьёй и коллегами, познакомиться поближе, почувствовать себя одной большой семьей», - отметили в компании.

Праздник давно полюбился работникам фабрики и членам их семей. Все они очень положительно отзываются и всегда ждут, когда мероприятие пройдет вновь. «А в следующие выходные мы тоже пойдем к тебе на работу?» - в надежде спрашивают самые юные участники по «горячим следам».

Малыши уверены, что их мамы и папы каждый день только этим и занимаются — веселятся и играют, что рабочие смены проходят исключительно за поеданием хлопьев и подушечек, конкурсами и активностями. А те, кто постарше, понимают, что родители трудятся на серьёзном производстве, благодаря которому на столах по всей стране появляются вкуснейшие полезные завтраки.

Мира Уварова

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