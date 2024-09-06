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Общество

Т1 Сервионика завершила проект по организации сетевой инфраструктуры для ООО «Интерлизинг»

10.09.2024 12:09|ПсковКомментариев: 0

Т1 Сервионика (Холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга в России, в короткие сроки развернула структурированную кабельную сеть в одном из новых офисов ООО «Интерлизинг». Это позволило ускорить переезд в новый бизнес-центр сотрудников федеральной лизинговой компании и избежать рисков снижения эффективности рабочих процессов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании

ИТ-аутсорсер выполнил проект «под ключ»: создал сетевую инфраструктуру, одновременно решив с собственниками здания административные вопросы по присоединению коммуникаций, и подключил к новой кабельной сети около 300 рабочих мест. Благодаря наличию разветвленной сети подразделений и экспертизе команды Т1 Сервионика выполнила задачу всего за месяц, что почти втрое быстрее традиционных для таких проектов сроков.

«Т1 Сервионика предлагает комплексные услуги для рынка, решает задачи разного масштаба. Мы реализуем нестандартные кейсы в интересах наших заказчиков, с которыми строим долгосрочные партнерские отношения. Проект с ООО «Интерлизинг» был именно таким: заявленные сроки были очень амбициозными, но тем не менее все новые рабочие места были подключены к ИТ-инфраструктуре вовремя», — поделился генеральный директор Т1 Сервионика Александр Ельцов. 

«Для нас важно было обеспечить непрерывность рабочего процесса в связи с переездом в новый бизнес-центр. Т1 Сервионика успешно выполнила поставленную задачу по реализации комплексного проекта в сжатые сроки. Хотим отметить высокий уровень профессионализма сотрудников ИТ-арутсорсера и качество выполненных работ», — подчеркнул руководитель группы системного администрирования ООО «Интерлизинг» Андрей Васильев.

Теги: #инфраструктура
Источник: Псковская Лента Новостей
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