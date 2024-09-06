Т1 Сервионика завершила проект по организации сетевой инфраструктуры для ООО «Интерлизинг»

Т1 Сервионика (Холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга в России, в короткие сроки развернула структурированную кабельную сеть в одном из новых офисов ООО «Интерлизинг». Это позволило ускорить переезд в новый бизнес-центр сотрудников федеральной лизинговой компании и избежать рисков снижения эффективности рабочих процессов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании
ИТ-аутсорсер выполнил проект «под ключ»: создал сетевую инфраструктуру, одновременно решив с собственниками здания административные вопросы по присоединению коммуникаций, и подключил к новой кабельной сети около 300 рабочих мест. Благодаря наличию разветвленной сети подразделений и экспертизе команды Т1 Сервионика выполнила задачу всего за месяц, что почти втрое быстрее традиционных для таких проектов сроков.
«Для нас важно было обеспечить непрерывность рабочего процесса в связи с переездом в новый бизнес-центр. Т1 Сервионика успешно выполнила поставленную задачу по реализации комплексного проекта в сжатые сроки. Хотим отметить высокий уровень профессионализма сотрудников ИТ-арутсорсера и качество выполненных работ», — подчеркнул руководитель группы системного администрирования ООО «Интерлизинг» Андрей Васильев.