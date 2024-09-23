Общество

С облздрава в Великих Луках взыскали деньги в пользу ребенка, страдающего диабетом

Прокуратура города Великие Луки провела проверку по вопросу необеспечения ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, медицинскими изделиями. В результате компенсацию взыскали с комитета по здравоохранению Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукской прокуратуре.

Медицинское учреждение выписало рецепт на обеспечение ребенка медицинскими изделиями: инфузионными наборами к инсулиновой помпой. Однако отпуск медицинских изделий в связи с их отсутствием не был произведен.

Чтобы продолжить лечение, родители вынуждены были приобрести необходимый изделия за счет собственных средств.

По результатам проверки прокуратура города Великие Луки в защиту нарушенных прав подала в суд исковое заявление. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав с комитета по здравоохранению Псковской области за счет средств казны Псковской области денег, потраченных на приобретение медицинских изделий.