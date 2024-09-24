Общество

Россияне назвали размер желаемого базового дохода

Величина желаемого безусловного базового дохода среди россиян выросла за год на четверть - с 33,4 до 42,5 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

«За последний год средние запросы к размеру ежемесячной выплаты увеличились более чем на 25% - с 33 400 до 42 500 рублей», - говорится в результатах опроса.

За диапазон от 40 до 50 тысяч рублей проголосовали 23% респондентов, еще 18% - за доход от 20 до 30 тысяч рублей, а 16% - за сумму более 75 тысяч рублей.

«Среди населения городов-миллионников идею базовой выплаты чаще всего поддерживали жители Нижнего Новгорода, Красноярска и Воронежа (60, 59 и 57% соответственно)», - уточняется в исследовании.

При этом самая большая сумма ежемесячных государственных выплат была запрошена москвичами - 44,8 тысячи рублей в месяц. Второе место заняли Красноярск и Екатеринбург - по 44,3 тысячи рублей в месяц, а третье Челябинск - 43,5 тысячи рублей в месяц. Средняя желаемая сумма выплаты в Санкт-Петербурге составила 40,2 тысячи рублей. Самые скромные запросы оказались у жителей Перми (35,3 тысячи).

В исследовании, которое проводилось в период с 9 по 17 сентября, поучаствовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет из всех округов России, пишет РИА Новости.