Партия «Новые люди» предложила отменить «уголовку» за оскорбление депутатов

Новая сессия Госдумы началась с необычного предложения — отменить уголовную ответственность за оскорбления депутатов. С таким предложением выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он отметил, что иногда слуги народа позволяют себе такие выражения, на которые сложно отреагировать без резких выражений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Новые люди».
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Новые люди»
Сейчас за оскорбления представителей власти можно получить штраф до 40 тысяч рублей или до года исправительных работ. Нечаев направил запрос в Верховный суд, где предлагает убрать наказание для людей, чтобы оценивать работу депутатов люди смогли честно, безопасно и бесплатно.
Еще один запрет для депутатов и чиновников предложил однопартиец Алексея Нечаева, депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачёв. Он заявил, что готовит законопроект, который запретит госслужащим проводить видеоконференции в иностранных сервисах.
Идея этого законопроекта появилась после того, как французские силовики шантажом попытались получить доступ к серверам Telegram, задержав Павла Дурова.
Он добавил, что обычных пользователей ограничения не затронут: они сами будут выбирать любую удобную площадку для видеоконференций.