Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Фермерство по любви
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
карта отдыха и туризма
Торжественный бранч
Готовим сами как в ресторане
Кружки и секции для детей
Великолепное Трио
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
Первый урожай черной смородины
Баня Помощница от простуд
 
 
 
ещё Общество 24.09.2024 17:050 Год семьи: кто из псковских ВИПов публикует фото своих вторых половинок 25.09.2024 13:010 Новым природоохранным прокурором Псковской области назначен Юрий Кравченко 25.09.2024 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 25.09.2024 12:500 Партия «Новые люди» предложила отменить «уголовку» за оскорбление депутатов 25.09.2024 12:470 Легкий пар: баня — помощница в сезон в простуд 25.09.2024 12:410 У коров и лошадей в Псковской области за месяц выявили 14 случаев гельминтоза
 
 
 
Самое популярное 23.09.2024 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 23.09.2024 16:512 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 19.09.2024 09:308 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова 18.09.2024 16:576 Суд арестовал имущество Александра Грацкого
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Партия «Новые люди» предложила отменить «уголовку» за оскорбление депутатов

25.09.2024 12:50|ПсковКомментариев: 0

Новая сессия Госдумы началась с необычного предложения — отменить уголовную ответственность за оскорбления депутатов. С таким предложением выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он отметил, что иногда слуги народа позволяют себе такие выражения, на которые сложно отреагировать без резких выражений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Новые люди». 

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Новые люди»

«Бывают моменты, когда депутаты выходят на трибуну и всерьёз говорят, что надо женщин на кухню задвинуть, чтобы детей рожали, а не образование получали. Люди не понимают, как здесь не оскорблять. Правильно, что алкогольный магазин в Госдуме закрыли. Но надо продолжать. Для людей создавать возможности. А для себя запреты. Это непривычно, но нужно. Люди этого ждут», — сказал Алексей Нечаев.

Сейчас за оскорбления представителей власти можно получить штраф до 40 тысяч рублей или до года исправительных работ. Нечаев направил запрос в Верховный суд, где предлагает убрать наказание для людей, чтобы оценивать работу депутатов люди смогли честно, безопасно и бесплатно.

Еще один запрет для депутатов и чиновников предложил однопартиец Алексея Нечаева, депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачёв. Он заявил, что готовит законопроект, который запретит госслужащим проводить видеоконференции в иностранных сервисах.

Идея этого законопроекта появилась после того, как французские силовики шантажом попытались получить доступ к серверам Telegram, задержав Павла Дурова.

«Мы как партия всегда выступали против блокировки сервисов, где до сих пор нет наших качественных аналогов. Например, YouTube. Но есть области, где аналоги давно есть и прекрасно работают. Например, видеоконференции. Если владельцы иностранных корпораций не гарантируют свободу слова и тайну переписки, нашим госслужащим справедливо отказаться от их услуг и перейти на российские аналоги. Их много. Яндекс, Сбер, Iva Technologies», — говорит Антон Ткачёв.

Он добавил, что обычных пользователей ограничения не затронут: они сами будут выбирать любую удобную площадку для видеоконференций.

Теги: #законопроект #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 107 человек
25.09.2024, 13:220 Стоянку автомобилей запретят в центре Пскова 28 сентября из-за ярмарки 25.09.2024, 13:180 С начала года в Псковской области зафиксировали 37 нарушений на узлах учета газа 25.09.2024, 13:091 «АвтоВАЗ» запустил производство электромобилей e-Largus 25.09.2024, 13:010 Новым природоохранным прокурором Псковской области назначен Юрий Кравченко
25.09.2024, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 25.09.2024, 12:550 Выставка-ярмарка открылась в Пскове в рамках фестиваля «Книжная яблоня» 25.09.2024, 12:500 Партия «Новые люди» предложила отменить «уголовку» за оскорбление депутатов 25.09.2024, 12:470 Легкий пар: баня — помощница в сезон в простуд
25.09.2024, 12:410 У коров и лошадей в Псковской области за месяц выявили 14 случаев гельминтоза 25.09.2024, 12:370 Как движение «5 верст» появилось в Пскове, рассказали организаторы 25.09.2024, 12:220 В День туризма в «Михайловском» можно будет увидеть подорожную двухвековой давности 25.09.2024, 12:180 Россиян предлагают штрафовать за выгул собак без намордника и поводка
25.09.2024, 12:130 Псковича задержали за кражу одежды и водки 25.09.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Спортивный человек – экологичный человек 25.09.2024, 11:510 Коммерческое здание на улице Конной в Пскове продают за 47 млн рублей 25.09.2024, 11:470 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о социальной политике и старте нового парламентского года
25.09.2024, 11:430 Великолукские поисковики помогают жителям Торопца с установкой окон после атаки БПЛА 25.09.2024, 11:280 Лауреат престижных музыкальных премий даст концерт органной музыки в Пскове 25.09.2024, 11:250 Артиллерийский снаряд времен войны идентифицировали в Псковском районе 25.09.2024, 11:093 В России предложили ввести новые штрафы для водителей
25.09.2024, 11:070 Более 50 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Пскове 25.09.2024, 10:580 Пропавшего в Великих Луках подростка нашли живым 25.09.2024, 10:560 «Экосреда»: Спортивный человек – экологичный человек 25.09.2024, 10:550 Псковские таможенники пресекли вывоз из страны монет Российской Империи
25.09.2024, 10:440 Фотофакт: Площадку для ярмарки «Осень» готовят в Пскове 25.09.2024, 10:330 Совет Федерации вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента 25.09.2024, 10:220 Пищевые угрозы и русский «авось» 25.09.2024, 10:190 Продавец sim-карт в Печорском округе пошла на преступление ради выполнения норматива
25.09.2024, 10:060 Короткое замыкание стало причиной пожара в опочецкой деревне Кадниково  25.09.2024, 09:540 Учения по боевой подготовке проходят на полигоне «Завеличье» 25.09.2024, 09:540 Железнодорожный переезд в Великих Луках перекроют из-за капремонта 25.09.2024, 09:400 Россияне назвали размер желаемого базового дохода
25.09.2024, 09:300 «Управляйка» в Пскове выплатит почти 700 тысяч рублей за упавшую на Mitsubisi глыбу снега 25.09.2024, 09:160 Иностранцы уже подают заявки на второй этап обмена замороженными активами 25.09.2024, 09:000 К ремонту Добычинской школы приступили в Палкинском районе 25.09.2024, 08:450 Вакцину от менингита требуют включить в нацкалендарь прививок в 2025 году
25.09.2024, 08:300 Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью 25.09.2024, 08:150 «Руспродсоюз» заявил, что стоимость водки с начала 2024 года выросла на 4,7% 25.09.2024, 08:000 Стоимость рекламы в российских соцсетях за год выросла в 1,5 раза 25.09.2024, 07:300 В России упростили процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ
25.09.2024, 07:000 Всемирный день фармацевта отмечают 25 сентября 24.09.2024, 22:000 Психолог и терапевт объяснили, почему мужчины и женщины по-разному болеют 24.09.2024, 21:490 13-летний подросток пропал в Великих Луках 24.09.2024, 21:400 Более двух миллионов россиян присоединились к челленджу «Слагаемые здоровья»
24.09.2024, 21:200 Общественники совершили покамерный обход заключенных в великолукском СИЗО 24.09.2024, 21:000 Подать заявление на оформление оружия псковичи могут онлайн 24.09.2024, 20:440 Наталья Федорова поздравила 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк с 76-летней годовщиной 24.09.2024, 20:400 Стартовала всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»
24.09.2024, 20:340 Уличное освещение в Острове заработает после замены оборудования на трансформаторной подстанции 24.09.2024, 20:202 Более 50% псковских работодателей хотят вернуться к системе распределения выпускников вузов — опрос 24.09.2024, 20:000 Данные более чем 1,1 тысячи псковичей актуализировали для правильного начисления пенсий 24.09.2024, 19:400 В Невельском округе пресекли незаконную перевозку говядины из Белоруссии
24.09.2024, 19:300 Чемпионы мирового уровня поделятся опытом с юными псковскими спортсменами 24.09.2024, 19:200 Музей истории города Печоры организует бесплатную экскурсию в День туризма 24.09.2024, 19:100 Опыт белорусских врачей будет применяться в псковской медицине 24.09.2024, 19:000 Спартакиаду для молодежи провел в Пскове кавалер ордена Мужества
24.09.2024, 18:550 Худощавый мужчина, со шрамом над левым глазом, пропал в Псковской области 24.09.2024, 18:500 Переехавшим из-за рубежа соотечественникам компенсируют затраты на медкомиссии 24.09.2024, 18:404 В России предложили избавиться от 11-летнего срока обучения 24.09.2024, 18:340 Вера Емельянова о строительстве школы в Себеже: Наблюдается положительная динамика
24.09.2024, 18:270 Для псковичей продлена регистрация на медиапроект с призовым фондом 15 млн рублей 24.09.2024, 18:241 Сергей Вострецов: Пора запретить переработки в школах и больницах 24.09.2024, 18:230 «Кузница»: Развитие муниципальной системы образования. ВИДЕО 24.09.2024, 18:210 Более 60 спортсменов приняли участие в первом Кубке Псковской области по джампингу
24.09.2024, 18:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 24.09.2024, 18:190 Студент псковского колледжа искусств стал обладателем именной стипендии 24.09.2024, 18:060 «Гонки по вертикали»: старт парламентского сезона, Собчак в гостях у Шлосберга* и «казалось бы, причем тут Кашпировский». ВИДЕО 24.09.2024, 18:000 «Гонки по вертикали»: старт парламентского сезона, Собчак в гостях у Шлосберга* и «казалось бы, причем тут Кашпировский»
24.09.2024, 17:550 Подъезд к новоржевской школе отремонтировали по дорожному нацпроекту 24.09.2024, 17:531 Анна Дмитриева об избрании в гордуму, мотивации в политике и наказах избирателей 24.09.2024, 17:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 сентября 24.09.2024, 17:390 Директор ПОИПКРО: Псков — хорошая база для подготовки кадров
24.09.2024, 17:380 Госдума разрешила подросткам работать в студенческих отрядах в выходные 24.09.2024, 17:310 В Псковской области за неделю 30 детей заразились COVID-19 24.09.2024, 17:214 В аграрном комитете псковичам объяснили переезд областной ярмарки с Октябрьской площади 24.09.2024, 17:130 Геннадий Иойлев: В этом году в Пскове было рекордное количество стобалльников по ЕГЭ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru