Общество

Ветеран Великой Отечественной войны в Новоржевском округе отметил 100-летний юбилей

Житель Новоржевского муниципального округа, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кудрявцев отметил свой 100-летний юбилей 25 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова совместно с Арменом Мнацаканяном навестила ветерана и поздравила его с юбилеем.

«От души пожелали Анатолию Васильевичу доброго здоровья, счастья, радости жизни, заботы и поддержки близких!» - рассказал Армен Мнацаканян.