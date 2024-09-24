Общество

Псковские студенты создадут проекты для улучшения городской среды

В Псковской области с 26 по 28 сентября стартовала проектно-образовательная программа «Хакатон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Лабаратория «Хакатон» - это бесплатная проектно-образовательная программа, в рамках которой студенты-архитекторы, дизайнеры среды и ландшафтные архитекторы вместе с опытными наставниками создадут уникальные проекты по улучшению городской среды.

Студентам из Пскова, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга предстоит разработать свое видение развития проектируемых территорий: Локнянском и Новоржевском муниципальных округах, Плюсском, Усвятском и Дновском районах. Итог работы они презентуют команде губернатора Псковской области и главам муниципалитетов.

С 26 по 28 сентября на проектируемых территориях участники будут общаться с местными жителями и экспертами, сделают необходимые замеры, после чего в течении месяца будут создавать и дорабатывать свои проекты.

Кураторами участников проекта выступят 10 экспертов. Это архитекторы из Москвы, Санкт- Петербурга, Пскова и Новгорода.

«Программу подготовили насыщенную, три дня плотной и интенсивной работы. Мы с вами побываем в ряде муниципалитетов Псковской области, где вам предстоит интересная работа по разработке дизайн-проектов общественных территорий и мемориалов. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы реализовать проекты в ближайшие годы», – обратился к участникам врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Молодых архитекторов и дизайнеров ждет погружение в ландшафтную архитектуру и архитектуру общественных пространств, изучение специфики работы с конкурсными проектами по развитию инфраструктуры и благоустройству малых городов. Для развития важных навыков в этой сфере ребятам подготовили дополнительную образовательную программу – это экскурсия по Пскову, лекции, нетворкинги, питчинги и тренинги.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).