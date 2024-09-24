Общество

День Туризма отмечается в России 27 сентября

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению, пишет calend.ru.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата планета Земля! И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых