Общество

Михаил Ведерников: Воспитатели закладывают основы правильного поведения

Жителей Псковской области с Днем воспитателя и всех дошкольных работников поздравил губернатор Михаил Ведерников. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Поздравляю воспитателей, работников детских садов и дошкольного образования с профессиональным праздником! На вас возложена ответственная обязанность – заботиться о детях, окружать их заботой и вниманием. Вы закладываете основы правильного поведения, учите малышей соблюдать безопасность, уважать старших, прививаете любовь к Родине. Но самое главное – делаете их детство счастливым», - отметил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил воспитателей за непростой, но важный труд. «Желаю вам благополучия и всего самого доброго! С праздником!» - заключил губернатор.